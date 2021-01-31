Біатлон: чемпіонат Європи завершують змішані естафети

Чемпіонат Європи з біатлону в польському місті Душники-Здруй завершиться в неділю, 31 січня, одиночною та класичною змішаними естафетами.

Як повідомляв Укрінформ, в сингл-міксті (6 км + 7,5 км), який почнеться об 11.30 за київським часом, українську збірну представлятимуть Анастасія Меркушина та Артем Тищенко.

О 14.00 континентальну першість завершить класична змішана естафета (2х6 км + 2х7,5 км), в якій за «синьо-жовтих» виступлять Ірина Петренко (Варвинець), Віта Семеренко, Богдан Цимбал та Артем Прима.

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Нагадаємо, що у передостанній день ​​чемпіонату Європи Україна піднялася на третє місце в медальному заліку. До «срібла» Анастасії Меркушіної в індивідуальній гонці, напередодні додалося «золото» Артема Прими в гонці переслідування.