Визначився склад збірної України на естафетні гонки чемпіонату Європи з біатлону

Чемпіонат Європи з біатлону в польському місті Душники-Здруй завершиться в неділю, 31 січня, одиночною та класичною змішаними естафетами.

Як повідомляє офіційний сайт Федерації біатлону України, в сингл-міксті, який почнеться об 11.30 за київським часом, українську збірну представлятимуть Анастасія Меркушина та Артем Тищенко, передає Укрінформ.

О 14.00 континентальна першість завершиться класичною змішаною естафетою, в якій за «синьо-жовтих» виступлять Ірина Петренко (Варвинець), Віта Семеренко, Богдан Цимбал та Артем Прима.

Нагадаємо, що у передостанній день ​​чемпіонату Європи Україна піднялася на третє місце в медальному заліку. До «срібла» Анастасії Меркушіної в індивідуальній гонці, сьогодні додалося «золото» Артема Прими в гонці переслідування.