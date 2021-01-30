УЄФА обговорює з клубами створення «Суперліги чемпіонів»

Елітний турнір може стартувати вже у 2024 році.

Вище керівництво УЄФА на чолі з президентом організації Александером Чеферіном обговорює з клубами формат нової «Суперліги чемпіонів», повідомляє іспанське видання AS.

Очікується, що новий турнір стартує в 2024 році, хоча його запуск теоретично може статися і раніше. Проект вже підтримало керівництво ФІФА, яке раніше виступило проти створення окремого чемпіонату елітних європейських клубів. На даний момент проводяться переговори з «Реалом», «Ювентусом», «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче» і «ПСЖ».

Передбачається, що з запуском нового турніру внутрішнім чемпіонатам країн доведеться скорочувати свої календарі, щоб звільнити місце для матчів так званої «Суперліги». Багато чемпіонатів можуть скоротити до 16-18 клубів-учасників.

Як повідомляв Укрінформ, в 2020 році Чеферін прокоментував лобіювання президентом «Реала» Флорентіно Пересом ідеї створення окремої європейської ліги. Тоді ж він відзначив, що формат Ліги чемпіонів не буде змінюватися до 2024 року.