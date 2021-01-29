Румунський захисник Діма гратиме за «Десну»

Румунський захисник Діма гратиме за «Десну»

Укрінформ
Контракт підписано на три роки.

Клуб УПЛ «Десна» (Чернігів) повідомив про перехід захисника румунського клуба «Астра» (Джурджу) Константіна Діми. Контракт з румуном розрахований на три з половиною роки, передає Укрінформ.

Трансфер 21-річного Діми обійдеться «Десні» в 100 тисяч євро, а «Астра» отримає 20% від наступного продажу гравця.

У нинішньому сезоні Діма зіграв в 10 матчах «Астри» і віддав одну результативну передачу. У 2019 році захисник дебютував за молодіжну збірну Румунії.

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У січні «Десна» підписала нападника Дениса Безбородька, а також орендувала півзахисників Владислава Вакулу і Богдана Білошевського у «Шахтаря» і «Динамо» відповідно.

Як повідомляв Укрінформ, «Десна» посідає третє місце в УПЛ за підсумками першого кола. 13 лютого «Десна» зіграє в УПЛ з «Зорею».

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