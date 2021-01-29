Румунський захисник Діма гратиме за «Десну»

Контракт підписано на три роки.

Клуб УПЛ «Десна» (Чернігів) повідомив про перехід захисника румунського клуба «Астра» (Джурджу) Константіна Діми. Контракт з румуном розрахований на три з половиною роки, передає Укрінформ.

Трансфер 21-річного Діми обійдеться «Десні» в 100 тисяч євро, а «Астра» отримає 20% від наступного продажу гравця.

У нинішньому сезоні Діма зіграв в 10 матчах «Астри» і віддав одну результативну передачу. У 2019 році захисник дебютував за молодіжну збірну Румунії.

У січні «Десна» підписала нападника Дениса Безбородька, а також орендувала півзахисників Владислава Вакулу і Богдана Білошевського у «Шахтаря» і «Динамо» відповідно.

Як повідомляв Укрінформ, «Десна» посідає третє місце в УПЛ за підсумками першого кола. 13 лютого «Десна» зіграє в УПЛ з «Зорею».