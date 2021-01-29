«Олександрія» поступилася болгарській «Арді» на турецький зборах

Навчально-тренувальний день у Туреччині олександрійці завершили спарингом з болгарським футбольным клубом «Арда».

Як повідомляв Укрінформ, зранку команда Володимира Шарана зустрілася з юніорами місцевого футбольного клубу «Аланіяспор» (1:0), а у другому поспіль матчі тренувального дня поступилася балканцям - 1:3.

Щодо протистояння з болгарами. Навіть не зважаючи на те, що «Олександрія» відкрила рахунок завдяки голу Каспарса Дубрі на 26-й хвилині, вольову перемогу з рахунком 3:1 святкували футболісти «Арди», які зуміли після перерви тричі вразити ворота української команди.

Фото: ФК «Олександрія».