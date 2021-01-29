«Колос» відігрався у тбіліського «Динамо» в спарингу на зборах в Туреччині

Футболісти ковалівського «Колоса» провели черговий контрольний матч на навчально-тренувальному зборі в Туреччині.

Сьогодні «Колос» зустрічався з грузинським клубом «Динамо» (Тбілісі), зігравши внічию - 1:1, передає Укрінформ.

Після голу Фабіана Споркследе, який відзначився на 20-й хвилині, паритет відновив зі стандарту півзахисник «Колоса» Павло Оріховський (90+4).

Відзначимо, що в кінці січня - початку лютого «Колос» зіграє на традиційному зимовому турнірі - Меморіалі Олега Макарова, де на груповому етапі протистоятиме командам «Рубікон» (Київ), «Олімпія» (Савинці), «Лівий Берег» (Київ), «Дружба» (Мировка) і «Ронін» (Лісове).