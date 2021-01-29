Прогноз на матч «Арсенал» - «Манчестер Юнайтед»

Команда з Манчестера має перемогти і продовжити чемпіонську гонку.

Центральним матчем 21 туру англійської Прем’єр-ліги стане протистояння лондонського «Арсеналу» та «Манчестер Юнайтед». Попри не дуже вдалі результати на старті сезону, підопічні Мікеля Артети не програють вже 6 матчів поспіль у чемпіонаті. Статистику зіпсував програний матч «Саутгемптону» в 1/16 Кубка Англії.

Натомість у «червоних дияволів» справи йдуть трохи краще, за виключенням останньої зустрічі проти «Шеффілд Юнайтед», де манкуніанці сенсаційно поступились останній команді чемпіонату на «Олд Трафорд». До цього остання поразка в чемпіонаті була саме від «Арсеналу» ще в 7 турі. Вже у цю суботу підопічні Уле Гуннара Сульшера матимуть нагоду звести рахунки з «канонірами» та реабілітуватись за ту поразку. За оцінками аналітиків Parimatch, у МЮ 39% на перемогу, у канонірів - 33% (в 28% оцінюється нічия).

Після 20 турів, манкуніанці є одним з лідерів турнірної таблиці АПЛ. Це зумовлено фантастичною ігровою формою лідерів команди Маркуса Решфорда та одного з кращих придбань МЮ за останні роки – Бруну Фернандеша. На двох у них 30 набраних балів по системі гол+пас цього сезону. Додати до цього впевнену гру в обороні Гаррі Магваєра, надійного на лінії воріт Давіда Де Хеа та непогану форму Поля Погба і в результаті отримаємо дуже міцну команду. Така спробує нав’язати боротьбу у чемпіонський гонці «Ліверпулю», «Лестеру» та «Манчестер Сіті».

На боці «Арсенала», який йде 9-м, статистика. В очних протистояннях з МЮ «каноніри» здобули п’ять перемог в останніх шести поєдинках та одного разу зіграли внічию. Востаннє лондонська команда поступалась на власному полі манкуніанцям рівно два роки тому. Допомогти продовжити безпрограшну серію команді Артети може пара нападників Ляказетт та Обамеянг, які на двох мають 15 балів по системі гол+пас. Команда небагато забиває, але і пропускає мало – 20 м’ячів в 20 турах, що є показником надійності ланки оборони «Арсеналу» та воротаря Бернда Лено.

Враховуючи гру команд та їхню форму, можна зробити припущення, що глядачі не побачать багато гольових моментів. Тренери зіграють у прагматичний футбол, а це вплине на видовищність. Прикладом є недавня гра «Ліверпуля» та МЮ в чемпіонаті. Скоріше за все, долю поєдинку вирішать у другій половині, тому прогноз на перемогу підопічних Сульшера у другому таймі є непоганим варіантом.