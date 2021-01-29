УЄФА планує провести груповий етап Євро-2020 без іноземних глядачів

Організатори турніру повернуть усі гроші за продані раніше квитки.

УЄФА навряд чи допустить іноземних глядачів на матчі групового етапу Євро-2020. Матчі в групах зможуть відвідати лише вболівальники з країн, де проходитимуть зустрічі, повідомляє The Times.

Допуск іноземних уболівальників дозволять лише на вирішальних стадіях Євро-2020, але з істотними обмеженнями відвідуваності.

З огляду на всі обставини з пандемією COVID-19, УЄФА має намір повернути всі гроші за продані раніше квитки. Згодом УЄФА організує новий продаж квитків після уточнення питання про кількість допустимих глядачів в тому чи іншому місті.

При цьому відвідування стадіону «Вемблі» у Лондоні (там заплановані півфінальні матчі та фінал) дозволять лише на 30% від загальної заповнюваності.

Як повідомляв Укрінформ, у минулому році Євро-2020 перенесли через COVID-19. Турнір стартує 11 червня 2021 року. Суперниками збірної України в групі стануть Нідерланди, Австрія і Північна Македонія.