Міжнародні дитячі гірськолижні змагання «Bukovytsia OPEN FIS» проходять на Львівщині

На гірськолижному комплексі «Буковиця» у Львівській області 28 - 29 січня відбувається український етап «Bukovytsia OPEN FIS» – старт міжнародних дитячих триетапних змагань з гірськолижного спорту «Karpatia OPEN».

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає Укрінформ.

Зазначається, що міжнародні дитячі змагання з гірськолижного спорту для учасників віком 12-16 років відбуватимуться в три етапи, кожен – в іншій країні: спершу в Україні, потім у Польщі і фінал – у Словаччині. Український етап включений у календар світових змагань Міжнародної Лижної Федерації (FIS).

"Цьогоріч до нас завітали не лише спортсмени українських команд, а й представники Польщі, Словаччини, Білорусі, Литви та Нової Зеландії. Нам дуже приємно, що змагання такого рівня відбуваються у нас, на Львівщині", - наголосив голова облдержадміністрації Максим Козицький.

Заїзди відбуваються в категорії «спеціальний слалом».

Змагання були започатковані 7 грудня 2018 року. Ініціаторами виступили Міжнародний центр «Європейська інтеграція України», гірськолижний комплекс «Буковиця» і громадська організація «Бориславська Сніжинка».