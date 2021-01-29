НБА: «Детройт» Михайлюка обіграв «Лейкерс»

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

«Детройт Пістонс», за який виступає український захисник Святослав Михайлюк, на своєму майданчику впевнено переграв «Лос-Анджелес Лейкерс» - 107:92 (34:31, 22:27 26:20, 25:14), передає Укрінформ.

Михайлюк за 12 хвилин на паркеті зробив 2 підбирання та виконав неточно один триочковий кидок.

Результати інших поєдинків ігрового дня:

«Х'юстон Рокетс» - «Портленд Трейл Блейзерс» - 104:101 (17:32, 36:18, 33:27, 18:24)

«Маямі Хіт» - «Лос-Анджелес Кліпперс» - 105:109 (33:19, 17:29, 19:40, 36:21)

«Фінікс Санс» - «Голден Стейт Ворріорс» - 114:93 (36:29, 16:18, 33:24, 29:22).