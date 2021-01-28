Київське «Динамо» планує створити свою криптовалюту

Марк Гінзбург очолив новий департамент клубу – департамент інновацій.

Сьогодні, 28 січня, київське «Динамо» презентувало безпрецедентний для України інноваційний проект – токенізацію клубу, передає Укрінформ.

Слідом за провідними європейськими клубами «Барселоною», «Ювентусом», «Атлетіко», «ПСЖ» і «Міланом», київське «Динамо» планує випустити власні маркери і почати власну цифрову економіку. Цей проект клуб втілюватиме в партнерстві з американською компанією Moonwalk, яка має значний досвід в сфері діджиталізаціі спорту і успішні кейси співпраці зі спортивними клубами США.

В основі проекту випуск клубної криптовалюти, яка буде орієнтована на вболівальників клубу. Передбачається, що за рахунок цієї криптовалюти «Динамо» збільшить свій дохід та компенсує втрати, яких зазнав клуб через пандемію.

Вболівальники «Динамо», які вирішать придбати клубну криптовалюту, зможуть її витрачати на стадіоні, а також використовуватимуть її для придбання клубної атрибутики. Передбачається, що для розрахунку криптовалютою діятимуть спеціальні знижки.

Також сьогодні «Динамо» презентувало новий департамент - з питань інновацій. Очолив його відомий україно-американський бізнесмен, ідеолог технології блокчейн і штучного інтелекту, президент Федерації робототехніки України Марк Гінзбург. За його словами, процес токенізації клубів неминучий, тому важливо, аби «Динамо» було серед перших, хто на це наважився.

Як повідомляв Укрінформ, 29 січня «Динамо» їде на тренувальний збір до Туреччини. Там кияни зіграють 5 контрольних поєдинків.