Новим головним тренером «Будівельника» став Ігорс Міглінієкс

Попередній тренер Леонід Яйло залишається працювати в київському клубі.

Клуб баскетбольної Суперліги України «Будівельник» (Київ) оголосив про призначення латвійця Ігорса Міглінієкса головним тренером клубу, передає Укрінформ.

Спеціаліст замінить на цій посаді Леоніда Яйла, який стане його асистентом. Яйло тренував команду з кінця грудня 2020 року. А сезон розпочинав литовський тренер Вальдемарас Хомічюс.

Як повідомляв Укрінформ, Міглінієкс раніше вже працював в українському чемпіонаті і тренував клуби «Київ» і «Донецьк».

Фото: facebook.com/BCBudivelnyk