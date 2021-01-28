Мессі забиває 15+ голів за «Барселону» протягом 15 сезонів

Аргентинець вчора забив в кубковому матчі.

Нападник «Барселони» Ліонель Мессі забив у вчорашньому матчі Кубка Іспанії проти «Райо Вальєкано» (2:1), повідомляє Укрінформ.

Цей гол став для аргентинця 15-м у всіх турнірах в сезоні-2020/21. Таким чином, Мессі забиває 15+ м'ячів у складі «Барселони» протягом 15 сезонів поспіль.

Крім того, у вчорашній грі Мессі побив рекорд «Барселони» за кількістю матчів у Кубку Іспанії.

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Нагадаємо, 33-річний форвард провів у цьому сезоні 17 матчів в Ла Лізі і забив в них 11 голів, зробивши дві гольові передачі.

Фото: Getty Images.