Марченко зіграє у чвертьфіналі турніру ATP серії Challenge у Франції
Укрінформ
Українець Ілля Марченко пробився до 1/4 фіналу турніру Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) серії Challenger Tour в Кемпері (Франція) з призовим фондом €88,52 тис.
У матчі другого кола змагань Марченко здобув перемогу над посіяним під 3-м номером французом Грегуаром Баррере - 6:3, 6:2, передає Укрінформ.
За вихід до півфіналу турніру Марченко зійдеться з переможцем протистояння Бенджамін Бонзі (Франція) - Яннік Маден (Німеччина).
Challenger Tour в Кемпері завершиться 31 січня.
Фото: Open Quimper.