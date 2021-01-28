Марченко зіграє у чвертьфіналі турніру ATP серії Challenge у Франції

Українець Ілля Марченко пробився до 1/4 фіналу турніру Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) серії Challenger Tour в Кемпері (Франція) з призовим фондом €88,52 тис.

У матчі другого кола змагань Марченко здобув перемогу над посіяним під 3-м номером французом Грегуаром Баррере - 6:3, 6:2, передає Укрінформ. За вихід до півфіналу турніру Марченко зійдеться з переможцем протистояння Бенджамін Бонзі (Франція) - Яннік Маден (Німеччина). Читайте також: Світоліна запланувала зіграти на трьох турнірах після Australian Open Challenger Tour в Кемпері завершиться 31 січня. Фото: Open Quimper.