«Дніпро» гарантував собі місце у плей-офф Кубка Європи ФІБА

Баскетболісти «Дніпра» провели черговий поєдинок у Кубку Європи ФІБА, в якому гарантували собі місце у наступному раунді змагань, незважаючи на поразку від польського «Анвіла».

У груповому турнірі, який проходить у Влоцлавеку (Польща), «Дніпро» у другому матчі поступився сьогодні господарям змагань «Анвілу» з рахунком - 71:74 (19:19,17:16,12:20,23:19), передає Укрінформ.

Доля першого місця турнірної таблиці у групі Е Кубка Європи ФІБА вирішиться у протистоянні «Анвіла» і швейцарського «Фрібурга».

Як повідомлялося, четверту команду квартету - британський «Лондон Лайонс» - не допустили до змагань через загрозу поширення коронавірусу.