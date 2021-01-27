«Рух» виграв у сербського «Радніка» у контрольному матчі
Укрінформ
Львів'яни здобули другу перемогу на турецькому зборі.
«Рух» мінімально обіграв сербський «Раднік» 3:2 у другому спарингу на зборі в Туреччині, повідомляє Укрінформ.
У першому таймі львів’яни вийшли вперед завдяки голу Данила Кондракова з пенальті, але дуже швидко суперник зрівняв рахунок.
Після перерви «Рух» забив ще двічі: відзначилися Ерік Гліха і Валерій Федорчук. «Радник» відповів на це тільки одним голом.
Для команди Івана Федика ця перемога стала другою на зборі. Трьома днями раніше «Рух» обіграв «Кизилжар» з Казахстану (3:1).
Нагадаємо, на завтра у «Руха» запланований контрольний матч із сербським «Партизаном».
Фото: fcrukh.com.