«Рух» виграв у сербського «Радніка» у контрольному матчі

Львів'яни здобули другу перемогу на турецькому зборі.

«Рух» мінімально обіграв сербський «Раднік» 3:2 у другому спарингу на зборі в Туреччині, повідомляє Укрінформ.

У першому таймі львів’яни вийшли вперед завдяки голу Данила Кондракова з пенальті, але дуже швидко суперник зрівняв рахунок.

Після перерви «Рух» забив ще двічі: відзначилися Ерік Гліха і Валерій Федорчук. «Радник» відповів на це тільки одним голом.

Для команди Івана Федика ця перемога стала другою на зборі. Трьома днями раніше «Рух» обіграв «Кизилжар» з Казахстану (3:1).

Нагадаємо, на завтра у «Руха» запланований контрольний матч із сербським «Партизаном».

Фото: fcrukh.com.