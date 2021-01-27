«Динамо» зіграє з «Барселоною», «Шахтар» - з «Порту» в 1/32 фіналу Юнацької ліги УЄФА

У штаб-квартирі Європейського футбольного союзу (УЄФА) в швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування першого раунду Юнацької ліги УЄФА.

В 1/32 фіналу турніру футболісти київського «Динамо» зіграють з іспанською «Барселоною», а донецький «Шахтар» - з португальським «Порту», ​​передає Укрінформ.

Одноматчеві протистояння на виліт цієї стадії розіграшу пройдуть 2-3 березня. Українські команди зіграють на своєму полі.

Поєдинки 1/16 фіналу відбудуться 6-7 квітня, 1/8 фіналу - 20-21 квітня, 1/4 фіналу - 4-5 травня.

Завершаться змагання, як і раніше, фінальною стадією, яку з 17 по 20 травня прийматиме стадіон «Коловре» у Ньйоні.