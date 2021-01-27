«Прометей» перемогою дебютував у жіночій Євролізі

Різниця в рахунку склала 17 очок.

Українська жіноча команда «Прометей» у матчі з латвійською «Лієпаєю» здобула свою першу перемогу в рамках Європейської баскетбольної ліги 73:90, повідомляє Укрінформ

Підопічні Вікторії Большакової перекидали суперниць з фарби – 27 проти 18, були кращими під щитами – 54 підбирання проти 43, і в командній грі – 18 передач проти 13.

Латвійки значно більше порушували правила, чим Прометей користувався – 27 реалізованих штрафних проти 13. Єдине, в чому суперниці були кращими, - дальні кидки. «Лієпая» відзначилися 8-ма триочковими, тоді як «Прометей – 3-ма.

У складі «Прометея» себе проявила Джеймс Кешуан Лашун. Вона оформила дабл-дабл з 26 очок та 10 підбирань.

Нагадаємо, жіноча команда «Київ-Баскет» посідає перше місце в Суперлізі. «Прометей» знаходиться на другій сходинці.

Фото: ФБУ.