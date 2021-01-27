В АПЛ встановлений рекорд по числу лідерів за один сезон

Після перемоги «Манчестер Сіті» над «Вест Бромвич» в матчі 20-го туру Англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) був встановлений рекорд футбольного чемпіонату за кількістю лідерів за один сезон.

Як зазначає пресслужба ліги, «Манчестер Сіті» після перемоги став дев'ятою командою, яка очолила турнірну таблицю АПЛ протягом сезону, передає Укрінформ. Читайте також: «Ман Сіті» Зінченка обіграв «Вест Бром» і став лідером АПЛ По ходу сезону в чемпіонаті лідирували «Арсенал», «Евертон», «Лестер», «Ліверпуль», «Саутгемптон», «Тоттенхем», «Челсі», «Манчестер Юнайтед» і «Манчестер Сіті». Фото: UA-Футбол.