«Інтер» у більшості переміг «Мілан» у Кубку Італії

Ібрагімовіч отримав червону картку на початку другого тайму.

У міланському дербі «Інтер» переграв «Мілан» у чвертьфіналі Кубка Італії 2:1, повідомляє Укрінформ.

В першому таймі «Інтер» чинив тими на ворота суперника, проте «Мілан» повів у рахунку. На 31-й хвилині Златан Ібрагімовіч вдало пробив у дальній кут і відкрив рахунок на табло – 1:0 на користь «россонері».

В другому таймі лідер «Мілана» отримав другу жовту картку і пішов з поля. «Інтер» в більшості заробив пенальті. Форвард «Інтера» Ромелу Лукаку реалізував одинадцятиметровий і вирівняв рахунок на табло – 1:1. На 7-й доданій хвилині півзахисник «Інтера» Крістіан Еріксен забив вирішальний гол і приніс перемогу для «нерадзуррі» – 2:1 на користь «Інтера».

Нагадаємо, «Мілан» очолює турнірну таблицю Серії А, маючи 43 пункти в активі. «Інтер» перебуває на другому місці – 41 пункт після 19 матчів.

Фото: Getty Images.