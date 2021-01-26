Швед зробив дебютний ассист і дубль за «Мехелен»

Швед зробив дебютний ассист і дубль за «Мехелен»

Укрінформ
Українець забив переможний гол для «Мехелена».

Український півзахисник «Мехелен» Мар'ян Швед зробив асист і дубль в матчі 22-го туру чемпіонату Бельгії проти «Васланд-Беверена» (3:2), повідомляє Укрінформ.

Це перша гольова передача хавбека за бельгійську команду, а також другий і третій голи.

Швед вийшов в стартовому складі, на 9-й хвилині асистував Уолшу, який відкрив рахунок. На 26-й хвилині він забив другий гол «Мехелен». На 92-й забив переможний гол.

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Нагадаємо, в першій половині сезону тренер «Мехелен» публічно розкритикував Шведа за погану самовіддачу гравця.

Фото: Photo News

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