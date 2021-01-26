«Зоря» і «Олександрія» зіграли внічию в спарингах на турецьких зборах

Футболісти луганської «Зорі» і «Олександрії» провели чергові контрольні матчі на навчально-тренувальних зборах в Туреччині.

«Зоря» обмінялася голами зі «Шкендією-79» з Північної Македонії - 1:1, а «Олександрія» з таким же рахунком зіграла з болгарським ЦСКА-1948, передає Укрінформ.

Відзначимо, що сьогоднішній контрольний поєдинок «Миная» з ФК «Арберія» з Косово був перерваний в середині першого тайму через зливу (м'яч не котився по полю).

Гра «Дніпра-1» із сербською «Інджією» була скасована також через погодні умови.