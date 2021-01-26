Марченко вийшов до другого кола турніру ATP серії Challenge у Франції

Українець Ілля Марченко пробився до другого раунду турніру Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) серії Challenger Tour в Кемпері (Франція) з призовим фондом €88,52 тис.

У стартовому матчі основної сітки змагань Марченко здобув перемогу над французом Артуром Казо - 6:4, 7:5, передає Укрінформ.

За вихід до чвертьфіналу турніру Марченко зійдеться з іншим представником Франції - Грегуаром Баррером, який в свою чергу взяв гору над своїм співвітчизником Уго Гастоном - 6:3, 6:4.

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Challenger Tour в Кемпері завершиться 31 січня.

Фото: Open Quimper.