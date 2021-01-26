Відбулося жеребкування Кубка України з волейболу серед жінок

Матчі третього раунду жіночого Кубка України з волейболу відбудуться на початку лютого у Вінниці та Южному.

Як повідомляє Xsport.ua, «сліпий» жереб звів в одну групу волейбольних грандів України - южненський «Хімік» і «Прометей» з Кам'янського, передає Укрінформ.

Крім цих команд за путівки півфінал з квартету Ж у Вінниці будуть боротися луцька «Волинь» і житомирське «Полісся». Групу З склали єдиний представник Вищої ліги вінницький «Білозгар-Медуніверситет», «Регіна» з Рівного, дніпровська «Аланта» і тернопільська «Галичанка».

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Нагадаємо, чинним володарем Кубка України є «Хімік», володарем Суперкубка України - «Прометей».