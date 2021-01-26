Третій форвард залишив «Брюгге» перед матчами з «Динамо» в Лізі Європи УЄФА

Нападник бельгійського «Брюгге» Денніс Бонавентуре перейшов до «Кельна» на правах оренди до кінця сезону.

Про це повідомляє пресслужба німецького футбольного клубу, передає Укрінформ.

У першій частині сезону 23-річний нігерієць забив один м'яч і віддав три результативні передачі в 13 матчах «Брюгге».

До переїзду до Бельгії Бонавентуре виступав за луганську «Зорю» в сезоні-2016/17.

Цієї зими «Брюгге» залишили троє інших гравців атаки: Бас Дост перейшов в німецький «Айнтрахт», Сібе Схрейверс перебрався в бельгійський «Левен», а кращий бомбардир команди Крепін Дьятта - у французький «Монако».

Нагадаємо, 18 і 25 лютого чемпіон Бельгії зіграє з київським «Динамо» в 1/16 фіналу Ліги Європи. Перший матч відбудеться у столиці України.

Фото: ФК «Кельн».