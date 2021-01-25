Циганик: «Шахтар» пообіцяв Соломону, що контракт з Тайсоном не продовжать

Циганик: «Шахтар» пообіцяв Соломону, що контракт з Тайсоном не продовжать

Укрінформ
Соломон відмовився переходити в «Арсенал».

Хавбеку Манору Соломону пообіцяли в «Шахтарі», що новий контракт з Тайсоном не буде підписаний, повідомляє Ігор Циганик для FootballHub, передає Укрінформ.

Джерело підтверджує, що була пропозиція по Соломону від «Арсеналу», лондонці пропонували до 20 млн євро.

21-річний ізраїльтянин вирішив залишитися в "Шахтарі", він сподівається, що буде отримувати більше ігрового часу через швидкий відхід Тайсона з клубу.

Контракт Тайсона закінчується влітку 2021-го.

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Повідомлялося, що «Шахтар» відхилив пропозицію клубу з Італії купити Соломона за 35-40 млн євро.

Фото: shakhtar.com.

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