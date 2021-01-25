СК «Дніпро-1» переміг сербські «Чукарічки» в спарингу

Довбик зробив дубль.

СК «Дніпро-1» провів другий товариський матч на навчально-тренувальному зборі в Туреччині, повідомляє Укрінформ.

Команда Ігора Йовічевіча перемогла сербські «Чукарічки» з рахунком 2:0. Перемогу СК «Дніпро-1» приніс дубль Артема Довбика.

Раніше на зборі в Туреччині команда Йовічевіча зіграла внічию з сербським «Спартаком» (1:1). Наступний спаринг СК «Дніпро-1» проведе 26 січня проти північномакедонського «Сілексу».

Нагадаємо, СК «Дніпро-1» завершив першу частину сезону на останньому місці чемпіоната України. Відновити сезон дніпряни повинні матчем з «Інгульцем».

Фото: scdnipro1.com.ua.



