«Десна» програла перший спаринг на зборі в Туреччині

Клуб з Чернігова поступився белградському «Партизану».

Клуб УПЛ «Десна» (Чернігів) мінімально програв «Партизану» (Белград, Сербія) 0:1 в першому контрольному поєдинку на зборі в Туреччині, повідомляє Укрінформ.

Ігровий час в складі «Десни» отримали зимові новачки команди - півзахисники Богдан Білошевський і Владислав Вакула, нападник Денис Безбородько.

Наступний товариський матч в Туреччині команда Олександра Рябоконя проведе 30 січня проти клубу «Шкендія» з Північної Македонії.

На зимову паузу «Десна» пішла на третьому місці в УПЛ. Чернігівська команда відновить сезон 13 лютого поєдинком проти «Зорі».

Фото: partizan.rs