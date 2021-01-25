«Динамо» завершило тренувальний збір в ОАЕ

Кияни провели в ОАЕ три спаринги і в одному перемогли.

Сьогодні динамівці Києва завершують перший тренувальний збір в ОАЕ і повертаються в столицю України, повідомляє Укрінформ.

З ранку у команди було одне тренування, після чого гравці, тренери та персонал відправилися готуватися до повернення додому. Орієнтовний час повернення до Києва – 21:00.

26 і 27 січня гравці отримають вихідні, а 28 січня знову зберуться на клубній базі в Конча-Заспі.

29 січня динамівці вилітають до Туреччини на другий збір. У планах на турецький збір тренувальна робота і кілька контрольних поєдинків. Дати і суперники по спарингам стануть відомі найближчим часом.

Як повідомляв Укрінформ, на зборі в ОАЕ київське «Динамо» не зуміло обіграти в контрольному матчі збірну Йорданії – нічия 0:0.

Фото: fcdynamo.kiev.ua