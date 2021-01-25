Тухель очолить «Челсі» після звільнення Лемпарда

Німець покинув «ПСЖ» в кінці грудня.

Томас Тухель буде призначений головним тренером «Челсі» після звільнення Френка Лемпарда, повідомляє Укрінформ.

Очікується, що про відставку Лемпарда «сині» оголосять до кінця дня. Клубне керівництво незадоволене результатами команди, яка здобула лише чотири перемоги в останніх десяти матчах.

За інформацією The Athletic, власник Челсі Роман Абрамович дуже хотів запросити Тухеля після того, як німця звільнили з «ПСЖ» в кінці грудня.

У Парижі Тухель пропрацював два з половиною роки. Під його керівництвом «ПСЖ» двічі ставав чемпіоном Франції, а в минулому сезоні вперше в своїй історії дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, де програв «Баварії» (0:1).

До переїзду до Франції Тухель очолював «Майнц» і «Боруссію Дортмунд». Зі «шмелями» він виграв Кубок Німеччини в 2017 році.

Нагадаємо, після 19 турів «Челсі» посідає дев’яте місце в англійській Прем’єр-лізі з 29 очками. У середу «сині» зіграють з «Вулверхемптоном». У лютому лондонська команда зустрінеться з «Атлетіко» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Перший матч в Мадриді відбудеться 23 лютого.

Фото: Getty Images.