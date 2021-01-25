Дар'я Білодід: думаю, що буду переходити в іншу вагу

Українка уже дебютувала в іншій ваговій категорії.

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід повідомила, що розглядає можливість зміни ваговоъ категорії, передає Укрінформ.

«Думаю, що я буду переходити в іншу вагу. Просто зараз нерозумно це робити, коли залишається півроку до Токіо, коли у мене вже є олімпійські очки в цій ваговій категорії, і з ваги вище я ніяк не можу потрапити на Олімпійські ігри », - сказала Білодід.

Зараз українка виступає у вазі до 48 кг.

Нагадаємо, в жовтні 2020 року вона дебютувала в категорії до 52 кг і завоювала бронзову медаль на турнірі «Великого шолома» в Будапешті, Угорщина.

Фото: facebook.com.