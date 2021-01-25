Спаринг «Шахтар» - «Марібор» скасовано

У суперника спалах коронавіруса.

Товариський матч «Шахтаря» з «Марібором» не відбудеться, повідомляється на офіційному сайті «Шахтаря», передає Укрінформ.

Причиною цього послужив спалах коронавіруса в складі словенського клубу.

Замість контрольної зустрічі «гірники» проведуть два тренування.

На зборах в Туреччині українці вже провели два спаринги. Вони зіграли внічию проти польського «Леха» 1: 1 і проти «Лудогорца» 2: 2.

Нагадаємо, «Шахтар» пішов на зимову паузу на другому місці в чемпіонаті України.

Фото: facebook.com.