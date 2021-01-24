«Баварія» розгромила «Шальке» в матчі футбольної Бундесліги
Укрінформ
У 18-му турі німецької Бундесліги мюнхенська «Баварія» здобула переконливу перемогу над футболістами «Шальке».
Матч на стадіоні «Фелтінс-Арена» в Гельзенкірхені завершився успіхом гостей з рахунком 4:0, передає Укрінформ.
Авторами голів стали Томас Мюллер (33-я, 88-а хвилини), Роберт Левандовський (54) і Давид Алаба (90).
«Баварія» очолює турнірну таблицю чемпіонату Німеччини, маючи 42 очки. «Шальке» займає останню, 20-у сходинку, набравши 7 очок.
Фото: Twitter.