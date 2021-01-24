«Барселона» без Мессі перемогла «Ельче»

Каталонці піднялися на третю сходинку в Прімері.

В рамках іспанської Прімери каталонська «Барселона» на виїзді перемогла «Ельче» 0:2, повідомляє Укрінформ.

В першому таймі на 39-й хвилині Френкі Де Йонг знаходився в потрібному місці в карному майданчику і буквально з метру забив м'яч у ворота.

В другому таймі футболісти «Ельче» мали шанс зрівняти рахунок, але воротар «Барселони» Марк Андре Тер Штеген врятував свої ворота після виходу форварда один на один. На 89-й хвилині той таки Френкі Де Йонг навісив на Рікі Пуча, який легко переправив футбольний снаряд у ворота і зробив рахунок 2:0.

В цьому матчі не зміг взяти участь Ліонель Мессі. Аргентинець відбував дискваліфікацію після агресивних дій у фіналі Суперкубку Іспанії проти «Атлетіка».

Топ-4 Ла Ліги: 1.«Атлетіко» - 44 (17), 2.«Реал» - 40 (19), 3.«Барселона» - 37 (19), 4.«Севілья» - 36 (19).

Фото: mundodeportivo.com.