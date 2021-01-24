Норвежець Йоганнес Бьо виграв мас-старт в Антгольці, Дудченко 25-й

В італійському Антгольці завершилася остання гонка сьомого етапу Кубка світу з біатлону.

Чоловічий мас-старт на 15 км з чотирма вогневими рубежами виграв Йоганнес Тінгнес Бьо з Норвегії, який із одним штрафним колом подолав дистанцію за 31 хвилину 50,6 секунди, повідомляє Укрінформ.

Другим фінішував француз Кантен Фійон Майє (31,3 секунди відставання; 2 промахи), третім - словенець Яков Фак (44,2 секунди відставання; 1 промах).

Єдиний представник України Антон Дудченко з трьома промахами фінішував 25-м.

Загалом на старт вийшли 30 біатлоністів.

Читайте також: Українки стали восьмими в естафеті етапу Кубка світу з біатлону в Антгольці

Наступним стартом у біатлоністів буде чемпіонат Європи, який пройде 27-31 січня у Душники-Здруй (Польща).