Норвежець Йоганнес Бьо виграв мас-старт в Антгольці, Дудченко 25-й
Укрінформ
В італійському Антгольці завершилася остання гонка сьомого етапу Кубка світу з біатлону.
Чоловічий мас-старт на 15 км з чотирма вогневими рубежами виграв Йоганнес Тінгнес Бьо з Норвегії, який із одним штрафним колом подолав дистанцію за 31 хвилину 50,6 секунди, повідомляє Укрінформ.
Другим фінішував француз Кантен Фійон Майє (31,3 секунди відставання; 2 промахи), третім - словенець Яков Фак (44,2 секунди відставання; 1 промах).
Єдиний представник України Антон Дудченко з трьома промахами фінішував 25-м.
Загалом на старт вийшли 30 біатлоністів.
Наступним стартом у біатлоністів буде чемпіонат Європи, який пройде 27-31 січня у Душники-Здруй (Польща).