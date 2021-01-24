Болгарин Петєв очолив футбольну збірну Боснії та Герцеговини

Новим головним тренером збірної Боснії та Герцеговини з футболу призначений болгарин Івайло Петєв.

Про це повідомляє пресслужба Футбольного союзу Боснії і Герцеговини, передає Укрінформ.

45-річний фахівець відомий по роботі з болгарськими «Лудогорцем», «Левські», хорватським «Динамо» (Загреб), кіпрською «Омонією» та іншими клубами. У 2014-16 роках Петєв тренував збірну Болгарії.

Разом з «Лудогорцем» Петєв двічі ставав чемпіоном Болгарії, а також по одному разу виграв Кубок і Суперкубок країни.

Боснія і Герцеговина зіграє зі збірною України у відборі на чемпіонат світу-2022. Матчі команд відбудуться 12 жовтня і 16 листопада.