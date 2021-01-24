«Олімпік» підписав вихованця «Порту»

Колишній нападник португальського «Порту» Таддеус Нкенг підписав контракт з командою Прем'єр-ліги України «Олімпік».

Як повідомляє пресслужба донецького футбольного клубу, угода з 20-річним камерунцем розрахована на 3,5 роки, передає Укрінформ.

У команді Ігоря Климовського форвард виступатиме під 17-м номером.

До переїзду в Україну, Нкенг виступав за другу команду «Порту», ​​де в 11 матчах другого за силою чемпіонату Португалії забив 1 м'яч і віддав 1 гольову передачу.

Також на його рахунку два матчі за молодіжну збірну Камеруну, в яких він відзначився одним голом.

Фото: ФК «Олімпік».