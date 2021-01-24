НБА: Михайлюк набрав 15 очок в програному «Детройтом» матчі з «Філадельфією»

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

«Детройт Пістонс», за який виступає український захисник Святослав Михайлюк, зазнав домашньої поразки від "Філадельфії Севенті Сіксерс» - 110:114 (31:28, 32:33, 25:33, 22:20), передає Укрінформ.

Михайлюк приніс своїй команді 15 очок.

Результати інших поєдинків ігрового дня:

«Бруклін» - «Маямі» - 128:124 (36:25, 30:31, 30:26, 32:42)

«Міннесота» - «Новий Орлеан» - 120:110 (28:31, 35:33, 24:14, 33:32)

«Даллас» - «Х'юстон» - 108:133 (27:38, 32:32, 24:34, 25:29)

«Чикаго» - «Лейкерс» - 90:101 (17:29, 16:34, 33:20, 24:18)

«Юта» - «Голден Стейт» - 127:108 (39:30, 38:17, 31:25, 19:36)

«Фінікс» - «Денвер» - 112:120 2OT (30:28, 31:30, 16:15, 21:25, 8:8, 6:14).

Фото: НБА.