Біатлон: етап в Антгольці завершують жіноча естафета і чоловічий мас-старт

Сьомий етап Кубка світу з біатлону в Антгольці (Італія) завершать у неділю, 24 січня, жіноча класична естафета 4х6 км та чоловіча гонка з масовим стартом на 15 км.

В естафетній гонці о 13.45 за київським часом Україну представлятимуть Віта Семеренко, Юлія Джима, Валя Семеренко та Олена Підгрушна, передає Укрінформ. Чоловічий мас-старт о 16.05 пройде за участю українця Антона Дудченка, який отримав 26-й стартовий номер. Читайте також: Українські біатлоністи стали восьмими в естафеті на етапі Кубка світу в Антгольці Наступним стартом у біатлоністів буде чемпіонат Європи, який пройде 27-31 січня у Душники-Здруй (Польща).