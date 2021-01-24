Біатлон: етап в Антгольці завершують жіноча естафета і чоловічий мас-старт

Біатлон: етап в Антгольці завершують жіноча естафета і чоловічий мас-старт

Укрінформ
Сьомий етап Кубка світу з біатлону в Антгольці (Італія) завершать у неділю, 24 січня, жіноча класична естафета 4х6 км та чоловіча гонка з масовим стартом на 15 км.

В естафетній гонці о 13.45 за київським часом Україну представлятимуть Віта Семеренко, Юлія Джима, Валя Семеренко та Олена Підгрушна, передає Укрінформ.

Чоловічий мас-старт о 16.05 пройде за участю українця Антона Дудченка, який отримав 26-й стартовий номер.

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Наступним стартом у біатлоністів буде чемпіонат Європи, який пройде 27-31 січня у Душники-Здруй (Польща).

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