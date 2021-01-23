«Мілан» програв «Аталанті», але залишився лідером Серії А

«Мілан» випереджає «Інтер» на два очки.

В матчі 19-го туру чемпіонату Італії (Серія А) «Мілан» програв на своєму полі «Аталанті» 0:3, повідомляє Укрінформ.

Гості з Бергамо виграли перший тайм. На 26-й хвилині м’яч забив Ромеро. Після перерви Ілічич реалізував пенальті і подвоїв перевагу «Аталанти». На 77-й хвилині Сапата забив третій м’яч гостей.

Український півзахисник «Аталанти» Руслан Малиновський розпочав матч на лаві запасних. Він вийшов на поле лише на 1-й компенсованій хвилині, замінивши Пессіну.

В паралельному матчі «Інтер» не зумів обіграти на виїзді «Удінезе» - нічия 0:0.

Топ-4 Серії А: 1.«Мілан» - 43 (19), 2.«Інтер» - 41 (19), 3.«Рома» - 37 (19), 4.«Аталанта» - 36 (19). Чинний чемпіон «Ювентус» посідає наразі лише 6-е місце – 33 (17).

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