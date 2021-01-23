Кубок світу з біатлону: сьогодні в Антгольці - жіночий мас-старт і чоловіча естафета

Сьомий етап Кубка світу з біатлону в Антгольці (Італія) продовжать у суботу, 23 січня, жіноча гонка з масовим стартом на 12,5 км та чоловіча класична естафета 4х7,5 км.

У мас-старті о 14.10 за київським часом Україну представлятиме Юлія Джима, яка отримала 24-й стартовий номер, передає Укрінформ. Читайте також: Юлія Джима виграла «срібло» в індивідуальній гонці Кубка світу з біатлону Чоловіча естафетна гонка о 16.05 пройде за участю українського квартету у складі Артема Прими, Дмитра Підручного, Артема Тищенка та Антона Дудченка. Читайте також: Дудченко став 5-м в індивідуальній гонці італійського етапу Кубка світу з біатлону Італійський етап Кубка світу завершиться 24 січня жіночою естафетою 4х6 км та чоловічим мас-стартом на 15 км.