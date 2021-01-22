Рауль - єдиний кандидат «Реала» на випадок відставки Зідана

Зараз він працює з молодіжкою «вершкових».

«Реал» бачить в Раулю, який працює з «Кастільо», фахівця, який зможе замінити Зінедіна Зідана на посту головного тренера основного складу, повідомляє AS, передає Укрінформ.

Керівництво мадридського клубу розглядало варіант з призначенням Маурісіо Почеттіно, проте аргентинець недавно підписав контракт з «ПСЖ». Також виникала думка про повернення Жозе Моурінью в Мадрид, але тренер успішний з «Тоттенхемом» і не хоче залишати клуб.

Таким чином, Рауль залишився єдиним кандидатом «Реала» на пост головного тренера в разі, якщо Зідан буде відправлений у відставку.

Нагадаємо, Зідан не має наміру подавати у відставку, а керівництво «Реала» готове дати йому час на виправлення ситуації.

Фото: globallookpress.com.