«Прометей» програв «Кайсері» в єврокубку

Українська команда зазнала третьої поразки і вилетіла з Кубку Європи ФІБА.

Жіноча команда «Прометей» програла турецькому «Беллона Кайсері» 106:82 в рамках Кубка Європи, повідомляє Укрінформ.

В першому періоді матчу українкам вперше за три гри вдалося повести в рахунку, але на перерву вони пішли поступаючись - 25:17. Другий період пройшов доволі рівно, але «Прометей» продовжував поступатися суперницям - 27:23.

Третій період розпочався під акомпонемент українок, але вчасний «тайм-аут» вирівняв ситуацію для туркень - 25:19. Нічого не змінилося й у четвертому періоді. В підсумку «Прометей» розгромно поступився «Кайсері» 106:82 і вибув з Кубку Європи ФІБА.

Нагадаємо, «Прометей» посідає 2-е місце в жіночій Суперлізі. Таблицю очолює «Київ-Баскет».

Фото: ФБА.