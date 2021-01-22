Лопатецька покинула парний розряд турніру в Анталії у чвертьфіналі

Українка грала в парі з Зейнеп Сонмез з Туреччини.

Українська тенісистка Дар’я Лопатецька в парі з туркенею Зейнеп Сонмез сьогодні провела два матчі на турнірі ITF в Анталії. Матч 1/8 фіналу дует виграв, проте потім покинув змагання в чвертьфіналі, повідомляє Укрінформ.

В 1/8 фіналу українсько-турецька пара в трьох сетах впоралася з дуетом Сомеї Анане (Великобританія) і Селіни Атай (Туреччина) – 6:2, 4:6, 10:8.

У поєдинку чвертьфіналу, який почався через три години після гри попереднього раунду, кривдницями Лопатецької і Сонмез стали аргентинка Вікторія Босіо та Габріела Се з Бразилії – 1:6, 4:6.

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Нагадаємо, Дар’я ще з початку грудня перебуває в Анталії, вже в шостий раз поспіль виступаючи на даному змаганні під егідою ITF. Найкраще її досягнення в одиночному розряді – чвертьфінал.

Фото: instagram.com.