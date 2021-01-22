Лень домовився про перехід у «Вашингтон Візардс»

Українець мав на руках декілька пропозицій.

Український центровий Олексій Лень стане гравцем «Вашингтон Візардс», повідомляє Укрінформ.

Після відходу з «Торонто Репторс» українець мав на руках декілька пропозицій від клубів НБА, однак зупинив свій вибір на «Візардс». З командою Лень укладе річну угоду.

«Торонто» відрахував українського центрового на цьому тижні. Лень зіграв в семи матчах регулярного сезону НБА, набираючи в середньому 2,3 очка і 1,6 підбирання.

Нагадаємо, у турнірній таблиці Східної конференції «Вашингтон Візардс» займає 14-е місце, випереджаючи лише «Детройт Пістонз» українця Святослава Михайлюка.

Фото: raptorshq.