Прима, Підручний, Тищенко і Дудченко побіжать естафету в Антгольці
Укрінформ
Чоловіча естафета відбудеться 23 січня.
Став відомий склад чоловічої збірної України на етап Кубка світу в Антгольці, повідомляє Укрінформ.
У гонці візьмуть участь Артем Прима, Дмитро Підручний, Артем Тищенко та Антон Дудченко. У порівнянні з минулою естафетою в Обергофі, на своїй стартовій позиції залишився тільки Підручний.
Стартером в гонці буде Прима. Третім на трасу вийде Артем Тищенко, а роль фінішера, як і на етапі в Гохфільцені, дісталася Дудченку.
Нагадаємо, чоловіча естафета (4 х 7,5 км) відбудеться в Італії завтра. Початок гонки – о 16:05 за київським часом. Відзначимо, що 23 січня в Антгольці буде проведено і жіночий мас-старт (12,5 км, початок – 14:10).
Фото: biathlon.com.ua.