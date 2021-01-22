Прима, Підручний, Тищенко і Дудченко побіжать естафету в Антгольці

Чоловіча естафета відбудеться 23 січня.

Став відомий склад чоловічої збірної України на етап Кубка світу в Антгольці, повідомляє Укрінформ.

У гонці візьмуть участь Артем Прима, Дмитро Підручний, Артем Тищенко та Антон Дудченко. У порівнянні з минулою естафетою в Обергофі, на своїй стартовій позиції залишився тільки Підручний.

Стартером в гонці буде Прима. Третім на трасу вийде Артем Тищенко, а роль фінішера, як і на етапі в Гохфільцені, дісталася Дудченку.

Нагадаємо, чоловіча естафета (4 х 7,5 км) відбудеться в Італії завтра. Початок гонки – о 16:05 за київським часом. Відзначимо, що 23 січня в Антгольці буде проведено і жіночий мас-старт (12,5 км, початок – 14:10).

Фото: biathlon.com.ua.