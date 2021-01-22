Зідан захворів на COVID-19
Укрінформ
У головного тренера мадридського «Реала» Зінедіна Зідана діагностували COVID-19.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання The Sun.
Тест на COVID-19 Зідана показав позитивний результат за 24 години до матчу "Реал" - "Алавес", через що він не зможе бути присутнім на грі.
Як повідомлялося, Зідан став тренером клубу "Реал" у 2019 році. Його контракт з іспанським футбольним клубом розрахований до 30 червня 2022 року.
Зідан з 2016 по 2018 рік вже був тренером мадридського клубу.
За його керівництва "Реал" тричі вигравав Лігу чемпіонів і двічі ставав чемпіоном Іспанії.
Фото: © EIBNER / EXPA / Juergen_Feichter / Global Look Press