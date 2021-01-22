УАФ оштрафувала президента київського «Динамо» на 50 тисяч

Президент футбольного клубу «Динамо» (Київ) Ігор Суркіс оштрафований за висловлювання під час телеінтерв’ю в серпні 2020 року.

Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ), Контрольно-дисциплінарний комітет організації ухвалив рішення застосувати до президента ФК «Динамо» (Київ) Суркіса І.М. санкцію у вигляді обов’язкового грошового внеску у розмірі 50 000 гривень та попередити його про можливість застосування тяжчого покарання у випадку повторення порушення, за поведінку, що шкодить репутації футболу та УАФ, та містить ознаки порушень положень Кодексу етики та чесної гри УАФ, передає Укрінформ.

Підставою для прийняття рішення став висновок Комітету етики та чесної гри УАФ, який встановив наявність порушень у висловлюваннях президента ФК «Динамо» (Київ) під час телеінтерв’ю 2 серпня 2020 року.