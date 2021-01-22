УАФ оштрафувала президента київського «Динамо» на 50 тисяч

УАФ оштрафувала президента київського «Динамо» на 50 тисяч

Укрінформ
Президент футбольного клубу «Динамо» (Київ) Ігор Суркіс оштрафований за висловлювання під час телеінтерв’ю в серпні 2020 року.

Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ), Контрольно-дисциплінарний комітет організації ухвалив рішення застосувати до президента ФК «Динамо» (Київ) Суркіса І.М. санкцію у вигляді обов’язкового грошового внеску у розмірі 50 000 гривень та попередити його про можливість застосування тяжчого покарання у випадку повторення порушення, за поведінку, що шкодить репутації футболу та УАФ, та містить ознаки порушень положень Кодексу етики та чесної гри УАФ, передає Укрінформ.

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Підставою для прийняття рішення став висновок Комітету етики та чесної гри УАФ, який встановив наявність порушень у висловлюваннях президента ФК «Динамо» (Київ) під час телеінтерв’ю 2 серпня 2020 року.

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