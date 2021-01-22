Українець Лень може продовжити кар’єру в НБА в клубі «Вашингтон Візардс»
Укрінформ
Столичний клуб шукає центрового.
Український баскетболіст Олексій Лень може продовжити кар'єру в клубі НБА «Вашингтон Візардс», повідомляє інсайдер NBC Чейз Хьюз.
«Візардс» розглядають варіант з його запрошенням, оскільки в команді залишилося лише два центрових - Робін Лопес і Мо Вагнер. Зараз «Вашингтон» чекає виходу Леня з ринку відмов протягом 48 годин.
Раніше «Торонто Репторс» відрахував 27-річного українця. Лень провів за клуб 7 ігор. В середньому він набирав 2,3 очка, робив 1,6 підбирань за 10,9 хвилини на майданчику.
Останні матчі він пропустив через протоколи НБА, пов'язані з коронавірусом.
Раніше Лень виступав в НБА за «Фінікс Санз», «Атланту Хокс» і «Сакраменто Кінгс».