Українець Лень може продовжити кар’єру в НБА в клубі «Вашингтон Візардс»

Столичний клуб шукає центрового.

Український баскетболіст Олексій Лень може продовжити кар'єру в клубі НБА «Вашингтон Візардс», повідомляє інсайдер NBC Чейз Хьюз.

«Візардс» розглядають варіант з його запрошенням, оскільки в команді залишилося лише два центрових - Робін Лопес і Мо Вагнер. Зараз «Вашингтон» чекає виходу Леня з ринку відмов протягом 48 годин.

Раніше «Торонто Репторс» відрахував 27-річного українця. Лень провів за клуб 7 ігор. В середньому він набирав 2,3 очка, робив 1,6 підбирань за 10,9 хвилини на майданчику.

Останні матчі він пропустив через протоколи НБА, пов'язані з коронавірусом.

Раніше Лень виступав в НБА за «Фінікс Санз», «Атланту Хокс» і «Сакраменто Кінгс».