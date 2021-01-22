«Десна» зіграє з «Партизаном» замість «Шерифа» на турецькому зборі

На збір відправилися і двоє зимових новачків чернігівської команди.

Сьогодні «Десна» вирушила на тренувальний збір до Туреччини для підготовки до другої частини сезону, повідомляє Meta.ratings.com.ua, передає Укрінформ.

На зборі команда Олександра Рябоконя проведе спаринг з сербським «Партизаном» замість молдавського «Шерифа», з яким чернігівці домовлялися спочатку.

«Десна» вилетіла до Туреччини разом з двома зимовими новачками - орендованим у «Шахтаря» півзахисником Владиславом Вакулою і форвардом Денисом Безбородько.

Нагадаємо, на зимову паузу «Десна» пішла на третьому місці в чемпіонаті України. Відновить чемпіонат команда Рябоконя матчем з «Зорею».

Фото: desna.football.